Saraceni e Derkach puntano alle medaglie? Prima fila agli Europei dopo le qualifiche: equilibrio e incertezza, centimetri decisivi

Erika Saraceni e Dariya Derkach si presenteranno con grandi ambizioni alla finale del salto triplo che animerà la serata di giovedì 13 agosto nell’ambito degli Europei 2026 di atletica. Le due azzurre hanno primeggiato nel turno di qualificazione: la 20enne milanese ha strabiliato, spingendosi fino a 14.50 metri e migliorando di nove centimetri il proprio personale, senza dimenticarsi che è rientrata solo da poche settimane dopo l’operazione alle ernie; la 33enne di origini ucraina ha toccato 14.42 metri, confermandosi molto solida nella stagione del grande rientro dopo ben tre operazioni ai tendini.

Derkach salterà per seconda, mentre a Saraceni è toccato in sorte il numero 8 tra le dodici partecipanti a un atto conclusivo privo della grande favoriti della vigilia e che si preannuncia molto equilibrato, incerto e aperto a ogni esito. Sono tutte davvero molto vicine, guardando le misure stagionali: la belga Ilona Masson (14.52), la slovena Neja Filipic (14.50), la serba Ivana Spanovic (14.41, enorme icona del salto in lungo e ora passata di specialità), la bulgara Gabriela Petrova (14.37), la rumena Elena Andreea Talos (14.33) e la bulgara Aleksandra Nacheva (14.35).

Attenzione non sottovalutare la svedese Maja Askag (14.27) e la turca Tugba Danismaz (14.23 in stagione, ma 14.57 di personale. Si preannuncia una vera e propria lotteria incertezza, le italiane saranno della partita e potrebbero sfruttare l’occasione: tra l’esperienza di Derkach e la spensieratezza di Saraceni non è sbagliato sognare.

STARTLIST FINALE SALTO TRIPLO EUROPEI

Ilona Masson (Belgio: primato personale 14.52, stagionale 14.52)

Dariya Derkach (Italia: 14.52, 14.51)

Neja Filipic (Slovenia: 14.50, 14.50)

Ivana Španovic (Serbia: 14.41, 14.41)

Gabriela Petrova (Bulgaria: 14.66, 14.37)

Kira Wittmann (Germania: 14.26, 14.26)

Tugba Danismaz (Turchia: 14.57, 14.23)

Erika Saraceni (Italia: 14.50, 14.50)

Saliyya Guisse (Belgio: 14.07, 14.07)

Maja Åskag (Svezia: 14.27, 14.24)

Elena Andreea Talos (Romania: 14.47, 14.33)

Aleksandra Nacheva (Bulgaria: 14.35, 14.35)