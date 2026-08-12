Sara Fantini ancora sul podio: “Ho sognato la doppietta, ma non era scontata la medaglia”

La quinta medaglia per l’Italia agli Europei di atletica di Birmingham è arrivata grazie a Sara Fantini. Per la terza volta in carriera l’emiliana è riuscita a salire sul podio continentale nel lancio del martello. Dopo un oro ed un bronzo, oggi è arrivato l’argento con un ottimo lancio a 74,35 metri. La vittoria è andata alla finlandese Silja Kosonen con 76,28 metri, mentre il bronzo se lo è preso la norvegese Beatrice Nedberge Llano con 72,88 metri.

Davvero molto felice l’emiliana ai microfoni di Rai Sport: “Sono veramente tanto contenta, perchè non era per niente scontato prendersi una medaglia. C’era poi il carico di arrivare anche come la campionessa in carica, ma sono contenta di questo secondo posto e di questa medaglia. Non nego che ci ho provato fino alla fine per provare a vincere l’oro, ma Silja quest’anno ha fatto delle cose straordinarie e sono contenta per lei”.

Un podio importante per Fantini: “Quest’anno devo ringraziare veramente tutti, partendo dalla mia società. Devo ringraziare il mio allenatore Renzo Pozzo, che mi ha dedicato anima e cuore per tutta la stagione ed in pochi mesi ha costruito qualcosa di eccezionale”.

La collezione di medaglie europee è ora completata: “In molti me lo avevano detto che mi mancava solo l’argento. Non nego che avrei voluto la doppietta, ma c’è tempo e sono fiduciosa e ancora molto felice per aver gareggiato in questa finale di livello”.