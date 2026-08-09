Sara Errani e Nicole Melichar-Martinez non si fermano e sono in semifinale a Toronto

Sara Errani e Nicole Melichar-Martinez continuano il loro percorso al WTA 1000 di Toronto. L’accoppiata italoamericana si va a prendere la semifinale eliminando con il punteggio di 6-2 6-2 sul duo composto dall’australiana Ellen Perez e dall’olandese Demi Schuurs. Non si arriva neppure all’ora di gioco: di minuti ne bastano 58, e ora l’attesa potrebbe essere per una delle coppie classiche del tour, Hsieh/Ostapenko, ammesso che le due sconfiggano Li/Tauson.

Primo set che comincia subito con il piglio giusto per Errani e Melichar-Martinez: arriva il break a 30 che consente loro di prendere il comando della situazione in maniera piuttosto agile, e senza che nulla possa realmente accadere. Nondimeno, si rivela una giornata sbagliata per Perez, o meglio per i suoi tanti errori. C’è un secondo break, e poi il parziale si chiude sul 6-2.

Nel secondo set la situazione decisamente non cambia: dopo due game di assestamento, per il duo italoamericano arriva un ulteriore break nel terzo, cui seguono due chance di controbreak annullate e poi ancora altre tre sul 3-2. Perez continua a regalare parecchio, e questo porta in maniera pressoché inevitabile al 6-2 6-2.

Troppo squilibrato, e su tutta la linea, il confronto, anche a causa degli errori dell’australiana. Ma il vero punto è legato ai punti vinti con la prima (78,8% per Errani/Melichar-Martinez, 55,6% per Perez/Schuurs). All’atto pratico, continua a esserci un po’ d’Italia in Ontario.