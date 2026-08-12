Sara Curtis si sbilancia: “I 50 dorso sono la gara a cui punto di più. Ho ancora margine”

Mattinata quasi di pura amministrazione per Sara Curtis, che ha vinto la propria batteria dei 50 dorso con 27”31, che è stato il miglior crono delle batterie. La piemontese ha dato la sensazione di aver gestito abbastanza, soprattutto nel finale, in una gara che l’ha vista solo un mese fa firmare il record europeo.

Alle spalle dell’azzurra la migliore è stata la francese Moluh con 27”39 e poi un terzetto a 27”61 con l’olandese Steenbergen, la francese Pigree e la russa Gaifutdinova. Per l’Italia c’è anche la qualificazione alla semifinale di Costanza Cocconcelli con il dodicesimo tempo (22.08).

Ai microfoni di Rai Sport, Curtis ha mostrato grande sicurezza in vista dei prossimi turni: “I 50 dorso sono la gara che voglio fare meglio di tutte in assoluto. Speravo di fare un po’ meglio questa mattina, ma sono comunque contenta perché so di avere margine per il pomeriggio. Sono sicura che andrà meglio”.

La consapevolezza davvero delle più forti per la piemontese: “So quello che voglio ed è sempre stato così”. L’appuntamento è per questa sera alle 19.26 con la semifinale.