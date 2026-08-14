Sara Curtis: “Nuotata tutto sommato buona. Avrò tempo di riposare al pomeriggio”

È iniziata con le batterie dei 50 stile libero donne la quinta giornata degli Europei di nuoto in corsia 2026. Nel complesso di Parigi, è scesa subito in vasca Sara Curtis che senza particolari difficoltà ha strappato il pass per le semifinali del pomeriggio. Quarta batteria dominata dalla piemontese che chiude in testa rifilando quattro decimi alla prima delle avversarie.

Crono di 24″33, il terzo dell’overall, per la primatista mondiale nei 50 dorso che inizia nel migliore dei modi il suo cammino verso il secondo titolo continentale nella capitale parigina. Miglior tempo delle batterie quello fatto segnare dall’olandese Milou Van Wijk in 24″13.

Curtis ha raccontato a Rai Sport le sensazioni del ritorno in vasca dopo l’incredibile giornata vissuta ieri: “Ributtarsi in acqua dopo la giornata di ieri è stato abbastanza difficile. Sono comunque contenta, la nuotata di questa mattina era buona considerando tutto. Ho tempo di riposare questo pomeriggio”.

Le emozioni vissute: “Ieri mi sono commossa abbracciando i miei genitori. Vederli commossi è stata una bella sensazione. Le loro lacrime sono il regalo più bello, a loro devo tutto”.