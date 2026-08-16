Sara Curtis, il futuro sono (anche) i 100 dorso! Record italiano in staffetta! E con quel tempo nella gara individuale…

Non si lascia, si raddoppia. Sara Curtis non smette mai di stupire e, nell’ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca lunga di Parigi, ha regalato l’ennesima prestazione da lasciare a bocca aperta. La diciannovenne piemontese continua infatti a riscrivere i propri limiti.

Sì, perché nel giorno in cui sarebbe stato lecito aspettarsi un calo, dopo le fatiche accumulate nelle giornate precedenti, Curtis è stata capace di sfoderare una prova che pochi avrebbero potuto immaginare.

L’azzurra è stata schierata già nelle batterie della staffetta mista e, contrariamente alle previsioni, non ha disputato la frazione a stile libero, bensì quella a dorso. Proprio nella specialità in cui ha stabilito il record del mondo dei 50 metri, Curtis ha deciso di mettersi alla prova anche sui 100.

Il risultato è stato straordinario: 58”75, nuovo record italiano, migliorando il precedente primato di Margherita Panziera, fermo a 58”92. Su una distanza che, peraltro, nuota raramente a dorso, la piemontese ha tirato fuori dal cilindro una prestazione di altissimo livello che, tra l’altro, le avrebbe garantito la medaglia di bronzo nella gara individuale.

Si tratta di un tempo da top ten mondiale stagionale, un dato che potrebbe rappresentare un’indicazione significativa in vista del futuro, soprattutto considerando il livello elevatissimo delle sue compagne di squadra alla University of Virginia, come Kate Douglass e Gretchen Walsh, entrambe protagoniste assolute nello stile libero.

Grazie a una velocità di base straordinaria, testimoniata dal record del mondo di 26”56 nei 50 metri, pensare di estendere il proprio raggio d’azione anche alla doppia distanza potrebbe rivelarsi una scelta tutt’altro che sbagliata in chiave olimpica.