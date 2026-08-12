Sara Curtis demolisce il record del mondo: “Follia, il sogno di tutta la vita. Sapevo di averlo nelle gambe”

Vedere le due magiche lettere WR accanto al nome di un atleta italiano desta sempre una certa emozione e fa palpitare il cuore, perché vogliono dire World Record. Record del Mondo. L’atleta capace di realizzare la miglior prestazione di sempre a livello planetario in una determinata specialità, il riferimento globale in una disciplina, il faro dell’intero movimento. Sara Curtis è diventata tutto questo sui 50 dorso, stampando il crono dei sogni in occasione delle semifinali degli Europei 2026 di nuoto.

La 19enne piemontese è stata semplicemente straripante nelle acque di Parigi, dove ha confezionato una vasca sublime, perfetta in tutti i fondamentali, dal tuffo fino al tocco della piastra. Le quattro cifre apparse sul tabellone della capitale francese sono sensazionali: 26.63. Un tempo folle (parola poi rivelatasi tanto cara alla nostra portacolori, apparsa incredula durante le dichiarazioni): ha demolito il precedente primato di oltre due decimi, ovvero il 26.86 che l’australiana Kaylee McKeown nuotò a Budapest il 20 ottobre 2023.

L’azzurra ha preceduto la russa Alina Gaifutdinova (26.91) e sarà la grande favorita per l’oro nella finale che si disputerà domani, con l’intento di salire sul gradino più alto del podio dopo essersi meritata il bronzo sui 100 stile libero nella giornata di ieri. Sara Curtis ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Follia, non so cosa dire. Probabilmente il sogno di tutta la mia vita: sono arrivata qui, ho detto non mi interessa, faccio la subacquea, spingo fino all’ultima braccia, sapeva di avercelo nelle gambe“.

Incredulità totale: “Veramente folle, non ho parole. Sono contenta, è il sogno di chiunque, non ci credo di esserci riuscita, non ho parole per descriverlo. Follia. Domani c’è la finale, vedremo. Follia. Non mi sembra vero, non so cosa dire“.