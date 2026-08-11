Sara Curtis decolla nei 100 sl ed è bronzo agli Europei! Steenbergen imprendibile

Sara Curtis ha scritto nuovamente una pagina di storia per il nuoto italiano. La piemontese ha infatti regalato all’Italia la prima medaglia agli Europei in vasca lunga nella gara regina, i 100 sl femminili, confermando lo status che la colloca di diritto tra le migliori nuotatrici continentali a diciannove anni (saranno 20 tra qualche giorno).

La medaglia era nell’aria viste le prestazioni di ieri ed oggi la primatista italiana non ha disatteso le aspettative, chiudendo l’ultimo atto in terza posizione e prendendosi il primo bronzo europeo (in vasca lunga) della sua giovane carriera. L’azzurra, dopo un ottimo avvio, ha tenuto subito il ritmo delle due olandesi (Steenbergen e Van Wijk) con un passaggio in 25″24 e nel finale ha combattuto per l’argento fino al tocco, arrivato un centesimo dopo quello di Milou Van Wijk.

Crono finale di 52″72, molto vicino al suo record italiano (52″69), per la classe 2006 che può festeggiare il bronzo alla sua prima finale nella rassegna continentale parigina. Imprendibile invece la primatista mondiale Marrit Steenbergen che sprigiona tutta la sua potenza nella vasca di ritorno, prendendosi l’atteso oro in 51″90, nuovo record dei campionati.

Fuori dal podio l’atleta neutrale Daria Klepikova, quarta in 53″11. Si deve accontentare del quinto posto la ceca Barbora Janickova (53″36) davanti alla beniamina di casa Marie Watte, sesta in 53″52. Completano l’ultimo atto Barbora Seemanova, settima in 53″63, e la francese Beryl Gastaldello, ultima in 53″91.