Sara Curtis convince nelle batterie dei 100 sl. Impressiona Steenbergen, fuori Mao

I 100 stile libero femminili sono stati un banco di prova significativo nel primo giorno di batterie degli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Nella vasca da 50 metri francese, iniziare il proprio percorso in una rassegna così importante e mentalmente probante non è semplice.

Questa mattina diverse squadre hanno affrontato una selezione interna, necessaria per individuare le due atlete che potranno poi accedere alle semifinali: il regolamento, infatti, consente un massimo di due rappresentanti per nazione. In casa Italia si sono presentate ai blocchi di partenza Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandro Mao.

La classe 2011, fresca del titolo conquistato agli Eurojunior, ha dovuto fare i conti con le difficoltà di una gara di questo livello e, soprattutto, con la consueta fatica nel trovare la migliore nuotata al mattino. Si spiega così il suo 55″05, 25° tempo complessivo e lontano dal proprio personale. Per un’atleta così giovane, tuttavia, è lecito considerare questa competizione come una tappa del percorso di crescita, anche alla luce dello sviluppo fisico che ancora dovrà accompagnarne la maturazione.

Sono state dunque Curtis e Menicucci le migliori rappresentanti italiane a conquistare l’accesso al penultimo atto. La piemontese, primatista italiana della distanza, ha iniziato nel suo consueto modo: prima vasca molto veloce, chiusa in 25″64, e poi a stringere i denti nel finale. Qualche imperfezione tecnica potrebbe esserci stata, in particolare nelle subacquee, ma il 53″76, quarto tempo della graduatoria complessiva, resta un ottimo risultato.

Qualche incertezza in più, invece, per l’altra azzurra, Menicucci, che ha comunque chiuso in 54″45, tempo sufficiente per entrare nella top 16 con il 15° crono complessivo. Niente da fare, invece, per Chiara Tarantino, 30ª in 55″33.

A svettare è stata la primatista del mondo, l’olandese Marrit Steenbergen. L’atleta dei Paesi Bassi ha impressionato per la facilità della sua nuotata e, senza apparire mai al limite, ha firmato il nuovo record dei campionati in 52″62. Una prestazione che lascia aperta la possibilità di un attacco al record mondiale, quel 51″68 che rappresenta il prossimo grande obiettivo.