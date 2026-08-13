Sara Curtis: “Assurdo, ce l’ho fatta di nuovo! Porterei i miei genitori sul podio: senza di loro nulla sarebbe possibile”

Sara Curtis coglie l’oro e ritocca il primato del mondo firmato ieri: nella finale dei 50 metri dorso femminili degli Europei senior 2026 di nuoto, l’azzurra vince con il nuovo primato in 26″56, limando 7 centesimi al crono griffato in semifinale. Ai microfoni di Rai 2 HD la prima italiana a vincere un oro in questa specialità, lascia fluire le proprie emozioni dopo l’impresa compiuta.

L’azzurra esplode di gioia: “Sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni del record di ieri, ho veramente faticato ad addormentarmi, voglio cercare di tenere tutto da parte sinceramente, di cercare di giocarmela fino alla fine, ho veramente cercato di accelerare il più possibile negli ultimi 15 metri, e sono veramente contentissima di esserci riuscita di nuovo, è assurdo“.

Il sogno sarebbe quello di portare i genitori sul podio: “Me li porterei, sinceramente senza di loro niente di questo sarebbe possibile. Sono contentissima, non vedo l’ora di salire su, abbracciarli. Nel momento in cui ho deciso di andare in Virginia pensavo solo a questo, ogni giorno con la mente mentre toccavo, è un sogno, è un obiettivo grande ed immenso. Sono contentissima“.