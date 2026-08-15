Sara Curtis abbatte una barriera simbolica, mette paura alle favorite ed è bronzo nei 50 sl!

Sara Curtis continua ad abbattere barriere agli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. L’ultima, in ordine di tempo, è quella dei 24 secondi nei 50 stile libero. La piemontese, già primatista italiana con il 24”09 nuotato in precedenza al Trofeo Settecolli, si è presentata alla finale con un obiettivo preciso: spingersi oltre, migliorare ancora.

Missione compiuta. Curtis ha incastrato alla perfezione tutti i tasselli della sua gara, confezionando una prestazione di assoluto livello. Buona la partenza, mentre nella fase subacquea è forse rimasta un po’ troppo profonda, perdendo qualche prezioso centesimo. Ma in una gara decisa sul filo dei millesimi, il cronometro le ha comunque regalato la soddisfazione più grande: 23”99, nuovo record italiano e un decimo esatto limato al precedente primato nazionale.

Davanti a lei hanno resistito soltanto due atlete di maggiore esperienza internazionale. L’oro è andato alla polacca Katarzyna Maria Wasick, capace di fermare il cronometro in 23”84, mentre l’argento è stato conquistato dalla svedese Sarah Sjöström, seconda in 23”86. Per la campionessa scandinava, un passo indietro rispetto all’oro conquistato nei 50 farfalla.

Curtis, invece, ha chiuso il podio con una prova di grande maturità, mettendosi alle spalle le due olandesi Milou van Wijk, quarta in 24”09, e Marrit Steenbergen, quinta in 24”18. Un bronzo che porta a cinque il numero complessivo dei podi conquistati dalla piemontese in questa rassegna continentale.

Un risultato che assume un peso ancora maggiore alla luce dei record raggiunti. Curtis è diventata infatti la terza nuotatrice italiana, dopo Novella Calligaris e Simona Quadarella, a conquistare tre podi individuali nella stessa edizione degli Europei. E, con cinque medaglie complessive, ha raggiunto un altro traguardo storico: è la terza italiana, dopo Federica Pellegrini e Margherita Panziera, a salire cinque volte sul podio in una singola rassegna continentale.