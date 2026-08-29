Sami Pajari in vetta anche dopo il durissimo sabato del Rally del Paraguay

Si è chiuso un intensissimo sabato del Rally del Paraguay undicesimo appuntamento del Mondiale WRC 2026. Oggi erano in programma ben nove prove speciali con un quantitativo di chilometri impegnativo e rischi sempre dietro l’angolo.

Sami Pajari (Toyota GR Yaris) già in testa ieri, ha saputo confermarsi, portando il proprio margine di vantaggio sul neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20) a 24.1 secondi, mentre in terza posizione troviamo il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 56.3. Quarto un brillante Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 59.6, sesto l’irlandese Josh McErlean (Ford Puma) a 3:33, superato dallo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) a 3:25. Fuori classifica ad oltre un’ora Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris), Thierry Neuville (Hyundai i20) e Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris).

LA GARA

La giornata ha preso il via con la PS9 Bella Vista 1 di 21.15 chilometri che ha visto il successo di Elfyn Evans con 4 decimi su Adrien Fourmaux e 2.2 su Sami Pajari. Si è passati poi alla PS10 Bella Vista Sur 1 di 10.95 chilometri con la riscossa di Adrien Fourmaux con ben 7.3 secondi su Sebastien Ogier e 7.5 su Oliver Solberg, quindi alla PS11 Hohenau 1 di 19.40 chilometri e di nuovo il successo di Adrien Fourmaux con 5.2 su Sami Pajari e 5.8 su Elfyn Evans. La mattinata si è conclusa con la PS12 Trinidad 1 di 14.82 chilometri con Sebastien Ogier davanti a tutti per 3 decimi su Adrien Fourmaux. Elfyn Evans lascia 8.7 secondi, mentre Sami Pajari ne lascia 9.2.

Il pomeriggio ha preso, poi, il via con la PS13 Bella Vista 2 con Adrien Fourmaux ancora sugli scudi con un secondo su Elfyn Evans e 1.2 su Sebastien Ogier. Si è passati poi alla PS14 Bella Vista Sur 2 con Adrien Fourmaux che svetta con 2.0 su Sebastien Ogier e 4.6 su Sami Pajari. E’ stata poi la volta della PS15 Hohenau 2 con il solito Adrien Fourmaux che domina con 6.2 su Oliver Solberg e 7.1 su Sebastien Ogier prima della PS16 Trinidad 2 con Sebastien Ogier che beffa Oliver Solberg per un decimo. Adrien Fourmaux finisce fuori strada. Gran finale con la PS17 Encarnación Costanera di 3.1 chilometri che vede Takamoto Katsuta davanti a tutti.