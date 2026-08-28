Sami Pajari in testa al Rally del Paraguay dopo otto prove speciali

Si è da poco conclusa la prima vera giornata del Rally del Paraguay 2026, appuntamento del Mondiale WRC. Al termine delle prime otto speciali, i colpi di scena hanno lasciato una situazione di classifica ancora molto aperta. Davanti a tutti c’è infatti Sami Pajari, premiato fino ora dalla grande continuità di risultati.

Nelle prime due speciali della giornata, l’assoluto protagonista è stato Oliver Solberg. Lo svedese è infatti riuscito ad imporsi prima nella speciale di Cambyreta, davanti alle Hyundai di Adrien Fourmaux e di Hayden Paddon, e successivamente ha bissato nella SS2, anticipando Josh Mcerlean (Ford) e nuovamente Paddon.

Proprio il neozelandese ha poi dominato la tappa speciale numero tre (Yervateras), anticipando di 17 secondi la Toyota di Elfyn Evans. Terza la Ford di Mmcerlean mentre Solberg perde 4′ a causa di un guasto. La quarta speciale va invece ad Adrien Fourmaux che dopo i problemi nella SS3 torna al vertice anticipando Solberg e Pajari.

Il francese si è imposto poi anche nella SS5 anticipando Evans e nuovamente nella SS6 davanti a Sami Pajari. La penultima tappa speciale della prima giornata è andata proprio alla Toyota di Pajari, davanti di un centesimo a Solberg. Nell’ultima speciale, invece, è stato nuovamente Fourmaux ad imporsi. Al termine delle otto speciali, tra colpi di scena e problemi, davanti a tutti c’è Sami Pajari con un vantaggio di 11 secondi su un sorprendente Passon. Terzo a 44 secondi Evans.