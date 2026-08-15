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FOCUS Salvatore Monfrecola: il sogno olimpico è la forza del gruppo.
Dalla Napoli del Circolo Nautico Posillipo fino ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Salvatore Monfrecola è stato uno dei protagonisti dell’otto azzurro, la barca simbolo del canottaggio mondiale, e rappresenta una delle certezze della Nazionale italiana.
In questa intervista di FOCUS ripercorriamo il suo viaggio: gli inizi nel singolo, la crescita nella Marina Militare, la conquista della qualificazione olimpica a Lucerna, l’emozione della prima Olimpiade e il percorso che continua verso Los Angeles 2028.
Parleremo della vita all’interno della barca, del valore della fiducia tra compagni, dell’evoluzione del canottaggio moderno, della recente esperienza alla storica Henley Royal Regatta e di cosa significa rappresentare l’Italia in una disciplina dove ogni dettaglio può fare la differenza.
Come sempre, FOCUS va oltre il risultato sportivo e racconta la persona: i sacrifici, le emozioni, la passione per i motori, il legame con Napoli e tutto ciò che si nasconde dietro un atleta che ogni giorno lavora nell’ombra per inseguire un grande obiettivo.
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conduce Alice Liverani
conduce Alice Liverani