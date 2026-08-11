Salto in alto, i 13 qualificati per la finale e le migliori misure stagionali: presenti Tamberi e 4 azzurri

Saranno tredici (e non dodici) gli uomini che prenderanno parte alla finale di salto in alto dei Campionati Europei di atletica 2026, in programma sulla pedana dell’Alexander Stadium di Birmingham venerdì 14 agosto dalle ore 21.00 italiane. L’Italia verrà rappresentata da quattro atleti, infatti tutti gli azzurri iscritti sono riusciti a superare lo scoglio della qualificazione.

Al via anche il campione d’Europa in carica e oro olimpico di Tokyo 2021 Gianmarco Tamberi, finalmente in buone condizioni fisiche ma ancora alla ricerca di sensazioni positive sul fronte tecnico dopo un 2025 da incubo ed il lungo stop. La Nazionale italiana si affiderà dunque principalmente in chiave podio al nome nuovo della specialità Matteo Sioli, capace di saltare 2.30 un paio di settimane fa agli Assoluti di Firenze in una stagione che l’ha visto vincere due prestigiosi meeting di Diamond League a Roma e Doha.

Il quartetto tricolore in finale è completato da Christian Falocchi (2.30 indoor a marzo, poi 2.27 pochi giorni fa a Montecarlo) ed Edoardo Stronati (tornato a crescere con il 2.27 degli Assoluti a 22 anni dopo un lungo calvario), mentre i favoriti per le medaglie sono su tutti l’ucraino Oleh Doroshchuk ed il padrone di casa britannico Kimani Jack.

STARTLIST FINALE SALTO IN ALTO EUROPEI 2026

Joel Clarke-Khan (Gran Bretagna: 2.27 primato personale, 2.27 stagionale)

Kimani Jack (Gran Bretagna: 2.31, 2.31)

Jonathan Kapitolnik (Israele: 2.31, 2.23)

Mateusz Kolodziejski (Polonia: 2.30, 2.30)

Oleh Doroshchuk (Ucraina: 2.34, 2.33)

Matteo Sioli (Italia: 2.30, 2.30)

Gianmarco Tamberi (Italia: 2.39, 2.23)

Antonios Merlos (Grecia: 2.27, 2.27)

Falk Wendrich (Germania: 2.29, 2.23)

Thomas Carmoy (Belgio: 2.29, 2.23)

Edoardo Stronati (Italia: 2.27, 2.27)

Christian Falocchi (Italia: 2.30, 2.30)

Antrea Mita (Grecia: 2.26, 2.26)