Salto con gli sci, Lisa Eder ottiene il fidanzato-allenatore e torna in attività dopo il clamoroso “ritiro” primaverile

Lisa Eder gareggerà regolarmente durante l’inverno 2026-27, nonostante nel mese di aprile avesse annunciato il ritiro dall’attività agonistica. Un “addio” incredibile, poiché pronunciato da una atleta di soli 24 anni, peraltro reduce dalla miglior stagione della carriera (durante la quale erano arrivate le prime vittorie ed era stata sfiorata una medaglia olimpica) e soprattutto motivato da questioni di cuore, ossia dalla volontà di avere il proprio fidanzato come allenatore.

Infatti, non era un addio. Semplicemente è stata una mossa per costringere la federazione austriaca ad accontentarla. Inizialmente, la Ösv aveva risposto “Nein” alla sua richiesta di inserire nello staff tecnico Manuel Fettner, appena ritiratosi (per davvero) dall’agonismo alla veneranda età di 41 anni. “Gli allenatori della squadra ci sono già e vanno benissimo” avevano risposto i dirigenti federali. “Ah sì? Allora io mi ritiro” aveva replicato piccata la saltatrice di scuola salisburghese.

Poi, nel giorno del suo 25° compleanno, Eder ha annunciato di aver ritrovato la motivazione e di essere pronta a gareggiare. Contestualmente è stato comunicato che Fettner, pur non diventando un allenatore federale a tutti gli effetti, curerà la preparazione della sua dolce metà. Un apparente compromesso che, nella realtà dei fatti, segna la vittoria dell’atleta a discapito della federazione, che non poteva permettersi di perdere una risorsa come la ragazza tesserata per lo sci club di Saalfelden.

Tra ritiri (reali) e seri infortuni, l’Austria del salto con gli sci femminile è stata letteralmente decimata negli ultimi anni. Eder è l’unica a poter garantire uno standard di rendimento d’eccellenza, soprattutto nella prospettiva dei Giochi olimpici 2030. L’altra saltatrice di altissimo livello, Eva Pinkelnig, ha 38 anni ed è reduce da una seria lesione al ginocchio. Dunque, la sua competitività è un’incognita nell’immediato, figuriamoci se si ragiona sull’orizzonte del prossimo decennio.

Nella realtà dei fatti, el Dúo Dinámico Eder-Fettner, ben conscio della dinamica appena esposta, ha sfruttato la propria posizione di forza. Il termine corretto per definire l’azione inizia con la sillaba “Ri” e finisce con la sillaba “to”. Volendo essere signorili, diciamo che si sono posti sull’Aventino, generando una Secessio plebis che ha avuto successo, obbligando i Patrizi rot-weiss-rot a concedere quanto richiesto.

Tutto è bene quel che finisce bene? Mettiamola in questo modo, soprattutto se dovesse arrivare qualche medaglia iridata ai Mondiali di Falun 2027. Con uno di quei simpatici pendagli metallici al collo, tutto verrebbe perdonato e ogni controverso fatto pregresso passerebbe in cavalleria.