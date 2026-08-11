Rugby
Rugby, le Zebre hanno chiuso il mercato. Ecco il roster completo
Le Zebre Parma hanno definito la rosa che affronterà la stagione 2026/27 dello United Rugby Championship e della EPCR Challenge Cup, completando la campagna di rafforzamento estiva con otto nuovi innesti. Il colpo più significativo porta la firma di Tommaso Allan, recordman di presenze in Nazionale italiana, che torna a vestire la maglia gialloblù. In mediana arrivano Lorenzo Citton, dal Petrarca Padova, e Patricio Baronio, che ha maturato esperienza tra Rugby Viadana e San Benedetto Rugby lavorando già come permit player con lo staff tecnico parmense. Dalla Francia rientrano in Italia Alex Mattioli e Pietro Turrisi, mentre dal Petrarca arrivano Francisco Minervino, Sergio Pelliccioli e Iacopo Botturi.
La rosa, guidata dal capo allenatore Massimo Brunello, mantiene l’ossatura della squadra delle ultime stagioni e si compone di sette piloni, quattro tallonatori, cinque seconde linee e nove terze linee, oltre al reparto mediani con Baronio, Citton, Thomas Dominguez e Alessandro Fusco. Nel settore trequarti, accanto ad Allan, trovano spazio Giacomo Da Re, Giovanni Montemauri e Lorenzo Pani, mentre tra centri e ali figurano tra gli altri Giulio Bertaccini, Marco Zanon e il neoarrivato Leonardo Sodo Migliori, proveniente dalle Fiamme Oro Rugby. Al progetto tecnico si aggiungono cinque permit player e un folto gruppo di giovani, tra invitati al raduno preseason e atleti dell’Accademia Ivan Francescato.
“Con la definizione della rosa 2026/27 compiamo un ulteriore passo nel percorso di crescita del club”, ha dichiarato il presidente delle Zebre Parma, Giovanni Fava, sottolineando come l’arrivo di Allan rappresenti “un riconoscimento del lavoro svolto dal club” e un segnale della credibilità del progetto tecnico. Fava ha aggiunto che la società punta ad affrontare la nuova stagione “con ambizione, continuando a costruire una squadra sempre più competitiva e capace di rappresentare al meglio il rugby italiano”. Salvo eventuali opportunità offerte dal mercato nelle prossime settimane, la rosa gialloblù può considerarsi definita in vista dell’avvio della stagione.
ZEBRE – ROSA
Prima squadra
Piloni
Paolo Buonfiglio
Luca Franceschetto
Matteo Nocera
Sergio Pelliccioli
Juan Pitinari
Luca Rizzoli
Mohamed Hasa
Tallonatori
Tommaso Di Bartolomeo
Francisco Minervino
Giovanni Quattrini
Giampietro Ribaldi
Seconde linee
Matteo Canali
Franco Carrera
Leonard Krumov
Alex Mattioli
Pietro Turrisi
Terze linee
Iacopo Botturi
Giacomo Ferrari
Giovanni Licata
Samuele Locatelli
David Odiase
Alessandro Ortombina
Francesco Ruffolo
Davide Ruggeri
Bautista Stavile
Mediani di mischia
Patricio Baronio
Lorenzo Citton
Thomas Dominguez
Alessandro Fusco
Mediani di apertura / Estremi
Tommaso Allan
Giacomo Da Re
Giovanni Montemauri
Lorenzo Pani
Centri / Ali
Giulio Bertaccini
Mirko Belloni
Simone Gesi
Damiano Mazza
Jacopo Trulla
Marco Zanon
Leonardo Sodo Migliori
Permit Player
Octavio Barbatti (pilone destro – Petrarca Rugby)
Riccardo Casarin (centro – Valorugby Emilia)
Dewi Passarella (centro/ala – Petrarca Rugby)
Federico Pisani (pilone sinistro – Petrarca Rugby)
Migael Prinsloo (mediano di mischia – Valorugby Emilia)
Staff tecnico
George Biagi – Direttore Sportivo
Massimo Brunello – Capo allenatore
Giancarlo Garavaldi – Team Manager
Gilberto Pavan – Allenatore dei punti d’incontro
Giampiero De Carli – Allenatore della mischia
David Sisi – Allenatore della rimessa laterale
Aldo Birchall – Allenatore della difesa
Mattia Dolcetto – Allenatore dell’attacco
Francesco Della Ceca – Responsabile preparazione fisico-atletica