Rugby, i Wallabies ripartono da Ikitau e Suaalii per l’assalto all’Argentina

Due trasferte sudamericane, due appuntamenti da non sbagliare: il 29 agosto a Jujuy e il 5 settembre a Mendoza, l’Australia di Les Kiss torna in campo contro i Pumas con l’obiettivo di dare continuità al doppio successo ottenuto sul Giappone. Il tecnico, arrivato sulla panchina verdeoro dopo l’esperienza ai Reds, ha scelto la linea della stabilità: la squadra che ha piegato i Brave Blossoms a Osaka e Townsville resta sostanzialmente la stessa, segno di un progetto che comincia a prendere forma dopo settimane di lavoro condiviso dentro e fuori dal campo.

La notizia più attesa dai tifosi australiani riguarda però i rientri nel reparto dei trequarti: Len Ikitau torna a disposizione dopo l’assenza contro il Giappone, e con lui recupera anche Joseph-Aukuso Suaalii, che aveva accusato un lieve infortunio ai muscoli ischiocrurali. Due nomi che rialzano sensibilmente il tasso tecnico della batteria offensiva Wallabies, chiamata ora a confrontarsi con la fisicità e l’imprevedibilità del gioco argentino.

C’è spazio anche per una storia particolare, quella di Massimo De Lutiis: entrato nella storia come millesimo giocatore a indossare la maglia dei Wallabies, l’esordiente ha festeggiato nel migliore dei modi, con una meta al debutto contro il Giappone, e si è guadagnato la riconferma in vista del Sudamerica. “Come allenatori abbiamo cercato di mantenere una certa continuità nelle convocazioni, dato che il nucleo della squadra ha gettato basi solide nelle ultime settimane grazie al duro lavoro e all’intesa dentro e fuori dal campo”, ha spiegato Kiss, che sabato radunerà il gruppo a Sydney prima di volare verso l’Argentina. “Questa trasferta rappresenta un’altra sfida impegnativa per noi come gruppo nuovo: sappiamo che servirà un salto di qualità mentre continuiamo a costruire e sviluppare il nostro gioco.”

AUSTRALIA – convocati

Avanti: Allan Alaalatoa, Angus Bell, Charlie Cale, Josh Canham, Massimo de Lutiis, Tom Hooper, Isaac Kailea, Fraser McReight, Josh Nasser, Brandon Paenga-Amosa, Billy Pollard, Aidan Ross, Lukhan Salakaia-Loto, Lachlan Shaw, Carlo Tizzano, Taniela Tupou, Rob Valetini, Jeremy Williams, Harry Wilson.

Trequarti: Filipo Daugunu, Ben Donaldson, Carter Gordon, Isaac Henry, Len Ikitau, Max Jorgensen, Ryan Lonergan, Tate McDermott, Declan Meredith, Hunter Paisami, Dylan Pietsch, Harry Potter, Joseph-Aukuso Suaalii, Kalani Thomas, Tom Wright.