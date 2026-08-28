Rugby femminile, Plinio Sciamanna è il nuovo commissario tecnico dell’Italia

Dopo aver ricoperto per circa due mesi il ruolo ad interim, dopo l’addio di Fabio Roselli, seguendo le azzurre nei raduni estivi, Plinio Sciamanna diventa il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby femminile. Entra a far parte dello staff tecnico Francesco Mazzariol, con il ruolo assistente allenatore.

La soddisfazione di Plinio Sciamanna, espressa al sito federale: “Guidare la Nazionale Femminile è per me un grande orgoglio e, soprattutto, una grande responsabilità. Credo molto nel potenziale di questa squadra e nel percorso che possiamo costruire insieme, creando un ambiente di alta performance nel quale ogni giocatrice e ogni membro dello staff si sentano parte attiva della crescita della squadra, valorizzandone le caratteristiche e continuando ad alzare gli standard, dentro e fuori dal campo.Credo che siano i comportamenti quotidiani a costruire la cultura di una squadra e che, nel tempo, sia proprio quella cultura a determinare la capacità di esprimersi al meglio nei momenti che contano. Abbiamo davanti a noi un percorso importante e ambizioso, che vogliamo affrontare con entusiasmo, passione ed esigenza, mettendo sempre la squadra al centro delle nostre decisioni“.

La gioia di Francesco Mazzariol: “Sono estremamente felice di iniziare questo nuovo incarico ai massimi livelli del rugby italiano. Ho sempre seguito con interesse e partecipazione il percorso della Nazionale femminile e, lavorando prevalentemente alla base, ho avuto modo di accompagnarne lo sviluppo anche dall’interno. Quella vissuta negli ultimi dieci anni è stata un’evoluzione incredibile: poterne fare parte oggi rappresenta per me un privilegio e una grandissima motivazione. Metto con entusiasmo la mia persona e le mie competenze al servizio dello staff e delle giocatrici, con l’auspicio di poter contribuire a un’ulteriore crescita del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. A partire dalle prossime sfide della WXV Global Series 2026 contro Giappone e Sudafrica e, successivamente, degli impegni negli Stati Uniti“.

Il direttore tecnico federale, Daniele Pacini, sottolinea: “La scelta di affidare a Plinio Sciamanna la guida della Nazionale Femminile rappresenta la volontà di dare continuità al percorso tecnico e culturale costruito in questi anni con le Azzurre. Plinio segue la Nazionale dal 2021, conosce bene le giocatrici e l’intero staff, ha contribuito in prima persona alla crescita del gruppo e alla definizione degli standard di lavoro. Abbiamo ritenuto importante proseguire su questa linea, dando stabilità al progetto e creando allo stesso tempo le condizioni per un suo ulteriore sviluppo. In questo contesto, si inserisce l’ingresso di Francesco Mazzariol nello staff tecnico”.