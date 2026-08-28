Giochi del Mediterraneo
Roller Marathon, azzurri fuori dal podio ai Giochi del Mediterraneo. Vince Hugo Gerard
Dopo il trionfo italiano nella gara femminile, la Roller Marathon maschile non ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia nella prova valida per i Giochi del Mediterraneo 2026. Sulla distanza classica dei 42,195 chilometri, la compagine tricolore, rappresentata da Alessio Clementoni, Daniel Niero e Giuseppe Bramante, non è riuscita a inserirsi nella lotta per il podio.
Una gara lanciata su ritmi elevatissimi, lungo un percorso impegnativo e particolarmente nervoso nel suo sviluppo. Agli azzurri sono mancate le gambe per tenere il passo dei migliori e non è un caso che il primo degli italiani al traguardo sia stato Clementoni, sesto, davanti a Niero, settimo. Bramante ha invece chiuso in nona posizione.
La svolta è arrivata poco dopo metà gara, quando il francese Hugo Gerard ha rotto gli indugi con un attacco poderoso, imprimendo un’accelerazione che ha fatto la differenza. Alle sue spalle sono riusciti a riportarsi lo spagnolo Adrian Alonso Garcia e il portoghese Miguel Fonseca Bravo. I tre hanno trovato subito l’intesa, procedendo di comune accordo e scavando un solco incolmabile rispetto al gruppo dei più immediati inseguitori.
La gara si è così decisa in un arrivo a tre allo sprint, nel quale Gerard ha imposto la propria superiorità, precedendo Alonso Garcia e Fonseca Bravo. Un epilogo che premia il francese anche per la condotta di gara: è stato infatti proprio il suo attacco a innescare la fuga decisiva e a indirizzare la competizione verso il risultato finale.