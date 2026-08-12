Roddick sul forfait di Sinner: “Non ha dato informazioni, come è nel suo stile”

Prosegue la marcia di avvicinamento verso gli US Open 2026, quarto e ultimo Major della stagione, ma nei giorni scorsi a fare notizia è stato il doppio forfait del n.1 e n.2 al mondo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il Masters 1000 di Cincinnati. All’interno del suo podcast, l’ex tennista americano Andy Roddick ha parlato della situazione relativa ai due dominatori del circuito in vista di Flushing Meadows.

“L’unica cosa che sappiamo su Sinner è che ha deciso di dare forfait per il torneo di Cincinnati. Credo che, come è nel suo stile, non abbia detto niente più di quanto dovesse. Nessuna indicazione su quello che potrebbe succedere in vista degli US Open“, ha dichiarato l’ex numero 1 del ranking ATP e vincitore degli US Open 2003 a proposito del fuoriclasse italiano.

Ancor più complicato lo scenario per Alcaraz: “Penso che per Carlos sia davvero difficile tornare e come primo torneo avere un evento dove si gioca al meglio dei cinque set. Penso che per lui gli US Open siano in dubbio. Non sono un dottore e non ho informazioni, ma quando ti prendi del tempo e cerchi di essere cauto, penso che tornare in uno Slam sarebbe il contrario di quanto ha fatto negli ultimi mesi“.

Sui favoriti per la conquista del titolo a New York: “La vittoria di Zverev al Roland Garros credo sia stata una fonte di motivazione. Ovviamente i due che continuano a dominare sono sempre Jannik e Carlos ma è stato bello vedere qualcun altro vincere. Anche a Wimbledon Sascha ha giocato benissimo. Penso che gli US Open possano essere molto aperti sotto il profilo del pronostico e credo che ci possano essere tanti giocatori candidati alla vittoria“.