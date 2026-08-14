Razzetti si carica con la presenza di Marchand: “Mi gasa, in semifinale voglio divertirmi”

Alberto Razzetti si mette a guardare tutti dalla testa della classifica dopo le batterie dei 200 farfalla agli Europei di Parigi. Prestazione decisamente convincente del ligure, che vince la sua batteria con il tempo di 1’54”64, facendo anche meglio dell’attesissimo padrone di casa Leon Marchand, che non spinge troppo questa mattina, vincendo la propria batteria ma con il quarto tempo totale (1’55”90).

Una lotta interna serrata quella in casa Italia. Infatti Razzetti si è imposto davanti ad un eccellente Andrea Camozzi (1’55”95), che firma il quinto tempo complessivo. Una situazione che porta all’eliminazione di Federico Burdisso (1’56”08), che termina settimo ma comunque dietro ai due connazionali.

Razzetti decisamente soddisfatto ai microfoni di Rai Sport: “Sono assolutamente contento, ennesimo 1’54. Stamattina sapevo che era importante e la concorrenza interna era serrata e quindi non si poteva fare falsi. Avere Andrea a fianco mi ha aiutato, perché riuscivo a capire se stavo andando o no. Un’ottima batteria e vediamo stasera di divertirci”.

Sulla presenza in gara di Leon Marchand e l’atmosfera che si viene a creare: “Fanno sempre un gran casino quando entra e non è nulla rispetto a due anni fa quando c’erano quindicimila persone. Sicuramente è bello e lo sarà anche questa sera in semifinale. Poi essere in gara con lui ti gasa”.