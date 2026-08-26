Ranking olimpico canoa velocità: la situazione delle barche italiane prima dei Mondiali

Dal 20 aprile 2026 è iniziato il percorso di qualificazione della canoa velocità per Los Angeles 2028, dove saranno in programma dieci eventi (cinque maschili e cinque femminili): ogni Nazione potrà qualificare al massimo cinque uomini e cinque donne per il kayak e tre uomini e tre donne per la canadese, per un massimo di complessivi sedici atleti per Paese.

Il primo dei due step che qualificheranno a Los Angeles 2028 è il ranking olimpico, aperto il 20 aprile 2026, che si chiuderà il 31 dicembre 2027. Saranno 68 i posti in palio in questa fase, 34 per genere: al maschile 6 nel K1 1000, 4 nel K2 500, 5 nel C1 1000, 8 nel C2 500 ed 11 nel K4 500, mentre al femminile saranno 6 nel K1 500, 4 nel K2 500, 5 nel C1 200, 8 nel C2 500 ed 11 nel K4 500.

Nel K4 500 maschile l’Italia si attesta in 11ma piazza, ma non sarebbe qualificata per la regola della rappresentanza continentale, mentre nel K2 500 maschile gli azzurri si trovano in 14ma posizione, infine nel K1 1000 maschile l’Italia si piazza al nono posto. Nel C2 500 maschile gli azzurri sono quarti e quindi al momento virtualmente qualificati, mentre nel C1 1000 maschile l’Italia è ottava.

Nel K4 500 femminile le azzurre sono 27me, mentre nel K2 500 femminile si attestano in quarta posizione e sono virtualmente qualificate, infine nel K1 500 femminile l’Italia è 11ma . Nel C2 500 femminile l’Italia non è in classifica, in quanto non ha mai schierato l’imbarcazione, mentre nel C1 200 femminile si piazza al settimo posto.

Al momento, dunque, l’Italia qualificherebbe attraverso il ranking olimpico soltanto il C2 500 maschile ed il K2 500 femminile, dovendo poi ricorrere alle qualificazioni continentali per provare a staccare il pass per Los Angeles 2028 nelle altre specialità monoposto e biposto.