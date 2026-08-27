Quanto è durata Italia-Germania di volley? La partita più lunga della storia: i minuti set per set

L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-2 (64-66; 25-22; 23-26; 25-22; 15-12) nell’amichevole di volley maschile andata in scena al PalaCalafiore di Reggio Calabria, dove sono stati registrati diversi record mondiali di durata per quanto riguarda un incontro pallavolistico. La partita è incominciata alle ore 21.04 e si è conclusa alle ore 00.54, per una durata effettiva di 3 ore e 29 minuti di gioco: non ci si è mai spinti così lontano a livello professionistico, dove il muro delle tre ore è una grande rarità.

Il primo set è già stato consegnato agli annali: 66-64 in un’ora e 29 minuti di gioco, il parziale più lungo della storia in termini cronometrici e con il maggior numero di punti (a livello di Nazionali è stato superato il 50-48 di Polonia-Argentina, lo scorso 28 giugno in Nations League). A seguire le due squadre si sono continuate a dare battaglia per altre due ore, la contesa si è trascinata al tie-break e gli azzurri sono riusciti a imporsi in rimonta.

La durata esatta dei vari set: 89 minuti per il primo, 32′ per la seconda frazione, 35′ per il terzo parziale, 33′ per il quarto e venti minuti per il tie-break. L’ultimo pallone schiacciato da Balaso è caduto ormai a notte fonda, davanti ai 4.400 spettatori che hanno assistito alla storia. A livello individuale non c’è stata la prestazione da record: i top scorer sono stati Porro e Karlitzek con 20 punti a testa. Nella nostra Superlega il record di durata è di 2 ore e 58 minuti, fatto registrare due anni fa in Grottazzolina-Padova, chiusa con il successo degli ospiti al tie-break.