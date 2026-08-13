Nuoto
Quando torna Sara Curtis? Orari e programma delle prossime gare agli Europei
Dopo aver collezionato tre medaglie tra 50 dorso (oro), staffetta femminile 4×100 sl (argento) e gara individuale dei 100 sl (bronzo), Sara Curtis non vuole fermarsi e punta a nuovi obiettivi importanti in vista delle prossime gare a cui prenderà parte nelle ultime tre giornate dei Campionati Europei di nuoto 2026, in corso di svolgimento nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi.
La talentuosa sprinter piemontese, che festeggerà tra meno di una settimana il ventesimo compleanno, tornerà in acqua già domattina per affrontare le batterie dei 50 stile libero. Con questo stato di forma stellare Curtis può ambire al podio anche nella gara più veloce del panorama natatorio in vasca lunga, ed in caso di passaggio del turno gareggerà in semifinale nella serata di venerdì 14 agosto.
Domani sera, in chiusura di programma, potrebbe venire schierata anche nella finale della staffetta mista 4×100 sl se l’Italia dovesse ottenere la qualificazione in mattinata. Sabato il calendario dell’azzurra prevede soltanto l’ipotetica finale dei 50 stile libero, mentre domenica sarà la donna di punta della 4×100 mista femminile (vedremo se solo nell’eventuale finale serale o anche in batteria al mattino) con il compito di fare la differenza nella frazione finale a stile libero.
CALENDARIO PROSSIME GARE SARA CURTIS AGLI EUROPEI
Venerdì 14 agosto
9.37 Batteria 50 stile libero
19.18 Eventuale semifinale 50 stile libero
20.16 Eventuale finale staffetta mista 4×100 stile libero
Sabato 15 agosto
18.37 Eventuale finale 50 stile libero
Domenica 16 agosto
10.43 Batteria staffetta femminile 4×100 mista (se verrà schierata)
20.02 Finale staffetta femminile 4×100 mista