Quando torna in gara Nadia Battocletti? Sfida a 10 etiopi in Diamond League: distanza, data, orario, tv

Dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 5000 e 10.000 metri agli Europei 2026 di atletica, Nadia Battocletti farà il proprio ritorno in gara in occasione della tappa della Diamond League che si disputerà domenica 23 agosto a Chorzow (Polonia). Il massimo circuito internazionale itinerante sbarcherà in Silesia e la fuoriclasse trentina sarà grandissima protagonista sui 5000 metri, previsti alle ore 16.47.

Dopo aver fatto faticato al Golden Gala di Roma, l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri sarà nuovamente impegnata sulla mezza distanza in un meeting, con il chiaro intento di ottenere un buon risultato al cospetto di ben dieci etiopi: Marta Alemayo, Likina Amebaw, Asayech Ayichew, Aleshign Baweke, Fantaye Belayneh, Medina Eisa, Sanayet Getachew, Freweyni Hailu, Hirut Meshesha e Yenawa Nbret, senza dimenticarsi delle australiane Rose Davies e Georgia Griffith e della burundese Francine Niyomukunzi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei 5.000 di Diamond League a Chorzow con Nadia Battocletti. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI DIAMOND LEAGUE

Domenica 23 agosto

Ore 16.47 5000 metri a Chorzow – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI CHORZOW: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.