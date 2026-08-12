Quando torna in gara Benedetta Pilato? Orari batterie, semifinali e finale 50 rana

La grande giornata azzurra agli Europei di nuoto 2026 ha visto protagonista anche Benedetta Pilato. Impegnata nella finale dei 100 rana, la pugliese è riuscita a salire sul gradino più basso del podio, conquistando un bronzo che vale molto considerate le difficoltà della stagione. La tarantina può ora, forse con più leggerezza, concentrarsi sul prosieguo della sua rassegna continentale con ancora speranze di medaglia.

Pilato sta affrontando l’appuntamento parigino con la consapevolezza di voler rilanciare la sua ancora giovane carriera dopo i problemi e le difficoltà, non solo in vasca, degli ultimi tempi. L’azzurra si è sbloccata nella capitale francese a distanza di anni, conquistando un metallo che mancava dal 2022 in campo europeo (vasca lunga) ed ora può dire la sua anche nei 50.

Il percorso della primatista italiana nei 50 rana, nei quali fu argento nel 2022, inizierà sabato con le batterie in mattinata. Le avversarie più quotate per l’ipotetica finale di domenica sono la lituana Ruta Meilutyte e l’estone Eneli Jefimova ma Pilato ha già dimostrato in passato che nella giusta condizione fisica e mentale non ha nessuna da temere.

PROGRAMMA E ORARI 50 RANA BENEDETTA PILATO

Sabato 15 agosto

Ore 10.31 Quarta Batteria 50 rana donne

Ore 19.00 Eventuale Semifinale 50 rana donne

Domenica 16 agosto

Ore 18.36 Eventuale Finale 50 rana donne