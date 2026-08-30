Quando la prossima gara di MotoGP? GP San Marino 2026: programma Misano, orari, tv, streaming

Il prossimo appuntamento del Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di San Marino. L’evento è programmato nel weekend dell’11, 12 e 13 settembre. Dunque, ci sarà un fine settimana di intervallo tra il GP di Aragona, che nella giornata odierna vive il proprio culmine, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Misano Adriatico.

Il tracciato misura 4.226 metri. Il record sul giro è stato realizzato da Francesco Bagnaia nel 2024, quando il piemontese fermò il cronometro sull’1’30″031. La più alta velocità mai registrata è stata toccata da Marco Bezzecchi, 305.9 km/h nel 2023. In gara, il primato spetta a Francesco Bagnaia con il 1’30″877 del 2024.

Nel 2025 la vittoria della MotoGP è stata appannaggio di Marc Marquez (Ducati). Nella Sprint fu invece Marco Bezzecchi (Aprilia) a primeggiare. Per quanto riguarda le classi inferiori, la Moto2 si risolse con il successo dell’italiano Celestino Vietti Ramus, mentre in Moto3 si impose uno spagnolo, Josè Antonio Rueda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di San Marino 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) ed eccezionalmente anche gratis e in chiaro su TV8. Diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP 2026

Venerdì 11 settembre

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 12 settembre

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 13 settembre

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo qualifiche, Sprint e Gran Premi della domenica. Non ci sarà modo di assistere alle prove libere.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), integrale.

Diretta streaming: TV8.it, SkyGO e Now.

Diretta testuale: OA Sport.