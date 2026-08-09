Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2026: programma, orari, tv, streaming

Il prossimo appuntamento del Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Aragona. L’evento è programmato nel weekend del 28, 29 e 30 agosto. Dunque, ci saranno ben due fine settimana di intervallo tra il GP di Gran Bretagna e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Alcañiz. Alla faccia della “ripresa” dopo le ferie!

Il tracciato misura 5.077 metri. Il record sul giro è stato realizzato da Marc Marquez nel 2025, quando lo spagnolo fermò i cronometri sull’1’45″704. La più alta velocità mai registrata è stata toccata da Brad Binder, 356.4 km/h nel 2025. In gara, il primato spetta a Marc Marquez con il 1’46″705 del 2025.

Nel 2025 la vittoria della MotoGP è stata appannaggio di Marc Marquez (Ducati). Nella Sprint fu lo stesso Marc Marquez a primeggiare. Per quanto riguarda le classi inferiori, la Moto2 si risolse con il successo del turco Deniz Öncü, mentre in Moto3 si impose lo spagnolo David Muñoz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Aragona 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP ARAGONA MOTOGP 2026

Venerdì 28 agosto (orari italiani)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 29 agosto (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 30 agosto (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP ARAGONA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.