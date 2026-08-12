Quando la finale di Thomas Ceccon oggi, Europei nuoto 2026: orario esatto 200 dorso, n. di corsia, avversarie, tv

Sarà un altro pomeriggio a tinte azzurre quello che proporrà la terza giornata degli Europei di nuoto 2026. Nel complesso di Parigi, l’Italia spera di proseguire quanto fatto vedere ieri con il medagliere che si è notevolmente arricchito con le medaglie di Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo e Sara Curtis. Oggi la squadra azzurra schiera un’altra pedina importante: Thomas Ceccon.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Il classe 2001 ha ieri centrato per un soffio la finale dei 200 dorso con l’ottavo ed ultimo tempo utile (1’55”86). Un crono che non ha rubato l’attenzione, complici anche le energie sprecate prima nei 50 farfalla, ma che potrà essere abbassato nell’ultimo atto di questo pomeriggio. Serve quindi una prestazione alla Ceccon per conquistare la prima medaglia nel lungo Europeo del vicentino.

Thomas Ceccon sarà impegnato oggi nella finale dei 200 dorso in programma alle ore 18.40. L’evento sarà visibile in chiaro su Rai 2 HD e per gli per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026 OGGI

Mercoledì 12 agosto

Ore 18.40 Finale 200 dorso maschili – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

CORSIA THOMAS CECCON 200 DORSO EUROPEI NUOTO 2026

Thomas Ceccon disputerà la finale europea in corsia otto

STARTLIST FINALE 200 DORSO E AVVERSARI THOMAS CECCON

1 ESP Hugo GONZALEZ de OLIVEIRA 1:55.75

2 IRL John SHORTT 1:55.31

3 CZE Jan CEJKA 1:54.40

4 HUN Hubert KOS 1:52.30

5 GRE Apostolos SISKOS 1:54.06

6 SUI Roman MITYUKOV 1:54.85

7 SUI Flavio BUCCA 1:55.73

8 ITA Thomas CECCON 1:55.86

DOVE VEDERE THOMAS CECCON FINALE 200 DORSO EUROPEI NUOTO 2026

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv

Diretta Live testuale: OA Sport