Quando la finale di Francesco Inzoli agli Europei? Orario, programma, tv, elenco degli avversari

Francesco Inzoli sarà l’unico rappresentante azzurro nella finale maschile di salto in lungo ai Campionati Europei di atletica 2026, in programma martedì 11 agosto (ore 21.16 italiane) a Birmingham. Il campione iridato in carica Mattia Furlani si è ritirato infatti per infortunio dopo la prima serie della qualificazione odierna vedendo sfumare l’obiettivo principale della sua stagione all’aperto.

L’Italia si aggrappa dunque al fratello maggiore di Daniele (nuovo campione del mondo U20 della specialità), capace di firmare la miglior misura assoluta nelle qualificazioni grazie ad uno strepitoso 8.35 ventoso ottenuto all’ultimo tentativo. Il ventunenne nativo di Milano sarà comunque non più di un outsider di lusso per le medaglie, vista la presenza di tre big globali del calibro di Miltiadis Tentoglou, Bozhidar Saraboyukov e Simon Ehammer.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, gli avversari di Francesco Inzoli nella finale del salto in lungo agli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE FRANCESCO INZOLI AGLI EUROPEI

Martedì 11 agosto

Ore 21.16 Salto in lungo, finale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

STARTLIST FINALE FRANCESCO INZOLI AGLI EUROPEI

Miltiadis Tentoglou (Grecia: primato personale 8.66, stagionale 8.66)

Bozhidar Saraboyukov (Bulgaria: 8.49, 8.49)

Simon Ehammer (Svizzera: 8.51, 8.51)

Francesco Ettore Inzoli (Italia: 8.27, 8.27)

Eusebio Cáceres (Spagna: 8.37, 8.19)

Yanni Sampson (Belgio: 8.02, 8.02)

Lester Lescay (Spagna: 8.35, 8.22)

Luka Bošković (Serbia: 8.23, 8.23)

Petr Meindlschmid (Repubblica Ceca: 8.03, 7.91)

Archie Yeo (Gran Bretagna: 8.06, 8.06)

Gerson Baldé (Portogallo: 8.46, 8.46)

Jaime Guerra (Spagna: 8.17, 8.15)

PROGRAMMA FRANCESCO INZOLI FINALE EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.