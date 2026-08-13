Atletica
Quando la finale di Dariya Derkach ed Erika Saraceni oggi, Europei atletica 2026: orario preciso salto triplo, avversarie, tv, streaming
L’Italia si presenta da protagonista assoluta alla finale del salto triplo femminile degli Europei di atletica di Birmingham. Questa sera, giovedì 13 agosto, alle 20:40 italiane, Erika Saraceni e Dariya Derkach saranno in pedana con un obiettivo ambizioso: conquistare le medaglie e, perché no, regalare agli azzurri una storica doppietta.
A guidare la qualificazione è stata Saraceni, appena ventenne e già campionessa europea Under 20. Il suo 14,50 al primo turno, nuovo record personale, le ha consegnato il miglior risultato dell’intero gruppo e confermato la straordinaria crescita della giovane azzurra.
Alle sue spalle si è qualificata Derkach, 33 anni, che ha centrato il pass per la finale con un solido 14,42 già al primo tentativo. Dopo i problemi al tendine d’Achille, l’azzurra è tornata a esprimersi su livelli importanti proprio nel momento decisivo.
Il quadro della finale è diventato ancora più favorevole dopo l’eliminazione a sorpresa di Diana Ana Maria Ion, leader stagionale continentale: la rumena ha commesso tre salti nulli ed è rimasta fuori dalla sfida per le medaglie.
Tra le principali avversarie delle azzurre ci saranno la belga Ilona Masson, capace di arrivare a 14,52 metri nel 2026, la slovena Neja Filipic, stabilmente attorno ai 14,50, e la serba Ivana Spanovic, 36 anni, ex campionessa mondiale del salto in lungo e pericolosa outsider con un 14,41 stagionale.
Gli Europei di atletica 2026 saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.15 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino alla conclusione, su RaiSportHD nelle altre fasce orarie; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).
QUANDO LA FINALE DI DARIYA DERKACH ED ERIKA SARACENI EUROPEI ATLETICA 2026 OGGI
Giovedì 13 agosto
20.40 Salto triplo (femminile), finale – Diretta tv su RaiSportHD fino alle 21.00, Rai 2 HD dalle 21.00 alla conclusione, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).
PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD fino alle 21.00, a seguire su Rai 2 HD; Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204).
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
Diretta testuale: OA Sport.
STARTLIST FINALE ERIKA SARACENI E DARIYA DERKACH EUROPEI ATLETICA 2026
Ilona Masson (Belgio: primato personale 14.52, stagionale 14.52)
Dariya Derkach (Italia: 14.52, 14.51)
Neja Filipic (Slovenia: 14.50, 14.50)
Ivana Španovic (Serbia: 14.41, 14.41)
Gabriela Petrova (Bulgaria: 14.66, 14.37)
Kira Wittmann (Germania: 14.26, 14.26)
Tugba Danismaz (Turchia: 14.57, 14.23)
Erika Saraceni (Italia: 14.50, 14.50)
Saliyya Guisse (Belgio: 14.07, 14.07)
Maja Åskag (Svezia: 14.27, 14.24)
Elena Andreea Talos (Romania: 14.47, 14.33)
Aleksandra Nacheva (Bulgaria: 14.35, 14.35)