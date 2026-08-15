Quando la finale della 4×100 maschile agli Europei: orario, n. di corsia, avversarie, tv

Oggi, alle 22.33 italiane, la staffetta maschile 4×100 sarà tra le squadre protagoniste della finale degli Europei 2026. A Birmingham ci si giocherà le proprie opportunità, pur con una formazione che dovrà fare a meno dei grossi calibri tra le fila nostrane.

Filippo Tortu, come è noto, ha dovuto rinunciare prima della rassegna continentale, mentre Marcell Jacobs è stato costretto a dare forfait per l’infortunio subìto in avvicinamento alla finale dei 100 metri in Gran Bretagna.

Si dovrà fare di necessità virtù e gli azzurri l’hanno ampiamente dimostrato in batteria, presentandosi con un quartetto “d’emergenza” e riuscendo ad avere accesso all’atto col secondo miglior tempo alle spalle della Gran Bretagna. I padroni di casa, sulla carta, dovrebbero essere la compagine fuori portata, ma in una staffetta non si può mai dire.

La finale della 4×100 uomini degli Europei 2026 di atletica sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

QUANDO LA FINALE DELLA 4×100 MASCHILE EUROPEI 2026

Sabato 15 agosto

22:33 4×100 maschile, finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST 4X100 MASCHILE AVVERSARIE ITALIA

2 POL Polonia 38.15 38.91

3 IRL Irlanda 38.88 39.13

4 GRE Grecia 38.61 39.17

5 GER Germania 37.67 37.67

6 GBR Gran Bretagna 37.36 37.95

7 NED Paesi Bassi 37.81 38.00

8 ITA Italia 37.50 38.47

9 BEL Belgio 38.40 38.40