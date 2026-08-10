Quando la 4×100 femminile agli Europei di atletica? Orari batterie e finale, tv, possibile quartetto dell’Italia

Dopo aver mancato l’appuntamento con la finale sia agli Europei di Roma 2024 che ai Mondiali di Tokyo 2025, l’Italia va a caccia di riscatto nella 4×100 femminile presentandosi alla rassegna continentale di Birmingham 2026 con l’obiettivo minimo di superare lo scoglio del primo turno per poi giocarsi qualcosa di importante nell’ultimo atto con in palio le medaglie.

Le batterie e la finale si disputeranno nella giornata di sabato 15 agosto, con le azzurre che proveranno a confermare l’ottimo livello evidenziato ad inizio maggio nelle World Relays di Gaborone (quarto posto assoluto) puntando dunque ad un risultato di prestigio. L’unico punto fermo della staffetta veloce è la primatista nazionale dei 100 Zaynab Dosso, mentre per gli altri tre posti disponibili all’interno del quartetto sono in lizza Vittoria Fontana, Alessia Pavese, Gloria Hooper e Alice Pagliarini. Da capire se verrà data una possibilità in batteria a Dalia Kaddari o alla giovane emergente Elena Cambiolo, magari per preservare Dosso in vista della finale serale.

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming di batterie e finale della 4×100 femminile agli Europei di atletica 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky Sport; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO 4X100 FEMMINILE AGLI EUROPEI DI ATLETICA

Sabato 15 agosto

Ore 13.40 Batterie 4×100 femminile – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 22.48 Finale 4×100 femminile – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA 4X100 FEMMINILE AGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (finale) e RaiSportHD (batterie); Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.