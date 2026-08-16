Quando il sorteggio degli US Open 2026? I possibili avversari di Sinner turno per turno con il ranking attuale. E se saltasse Alcaraz…

Mancano pochi giorni al sorteggio del tabellone principale degli US Open 2026 di tennis, che si terrà alle ore 20.00 italiane di mercoledì 19 agosto: nel torneo maschile l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Andiamo a scoprire i possibili avversari col ranking che si sta componendo a Cincinnati.

L’azzurro, in caso di forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz, che sembra sempre più probabile, potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, invece, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Flavio Cobolli, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, inoltre, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero Rafael Jodar, Andrey Rublev, Jakub Mensik e Valentin Vacherot, mentre ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, ovvero Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Tomas Martin Etcheverry, Brandon Nakashima, Alexander Blockx, Ignacio Buse, Zizou Bergs e Matteo Arnaldi, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Bye.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Tomas Martin Etcheverry, Brandon Nakashima, Alexander Blockx, Ignacio Buse, Zizou Bergs e Matteo Arnaldi.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Rafael Jodar, Andrey Rublev, Jakub Mensik e Valentin Vacherot.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Flavio Cobolli, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.

CALENDARIO SORTEGGIO US OPEN 2026

Mercoledì 26 agosto, alle ore 20.00.

PROGRAMMA SORTEGGIO US OPEN 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.