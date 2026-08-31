Quando gioca l’Italia i quarti agli Europei di volley femminile? Orario, avversaria, tv

L’appuntamento, dunque, è fissato per mercoledì 2 settembre. La Nazionale italiana di volley femminile sarà impegnata nei quarti di finale degli Europei 2026, dopo aver sconfitto la Bulgaria col punteggio di 3-0 e i seguenti parziali: 25-18; 25-13; 25-13.

Un successo che ha permesso alle azzurre di entrare in clima “fase a eliminazione diretta” e testare delle soluzioni utili al percorso. Sul cammino della compagine allenata da Julio Velasco ci sarà ora da attendere il risultato dell’altro ottavo di finale tra Svezia e le padrone di casa della Cechia.

Ricapitolando, il quarto di finale con l’Italia protagonista agli Europei 2026 di volley femminile andrà in scena mercoledì 2 settembre, con orario da definire, ovvero alle 16:00 oppure alle 19:00. E’ molto probabile che se l’avversaria dovesse essere la Cechia, le azzurre sarebbero in campo alle 19:00.

E’ prevista la diretta tv su Rai 2 HD, a pagamento su Sky Sport (canali da definire), sul canale DAZN 1 (214 della piattaforma Sky), la diretta streaming su Rai Play gratuitamente e su DAZN, SkyGo, NOW e Eurovolley Tv, tutti a pagamento. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match.

QUANDO GIOCA L’ITALIA I QUARTI DI FINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILI 2026

Mercoledì 2 settembre

Orario da definire Italia vs vincente Cechia-Svezia – Diretta tv su Rai 2 HD e su Sky Sport (canali da definire)

PROGRAMMA ITALIA VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gratuita su Rai2, a pagamento su Sky Sport (canali da definire) sul canale DAZN 1 (214 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Rai Play gratuita e su DAZN, Sky Go, NOW e Eurovolley Tv, tutti a pagamento

Diretta testuale: OA Sport.