Quando gareggia Thomas Ceccon agli Europei di nuoto 2026: orari, gare a cui è iscritto, tv, streaming

Tre settimane in altura per cambiare passo. Ora Thomas Ceccon è pronto a capire se il sacrificio ha dato i suoi frutti. La battuta sulla “prigione”, affidata a X pochi giorni fa, raccontava proprio questo: un lungo ritiro a Sierra Nevada, a circa 2.300 metri, scelto insieme ad Alberto Burlina per sperimentare un metodo di preparazione mai affrontato prima con questa intensità.

Il vero banco di prova arriverà agli Europei di Parigi, dal 10 al 16 agosto. Per il campione olimpico dei 100 dorso sarà un appuntamento particolare, al termine di una stagione in cui la difficoltà maggiore è stata soprattutto ritrovare motivazioni e stimoli dopo aver raggiunto quasi tutto nel nuoto.

La preparazione in altura nasce anche da questa esigenza: testare nuove soluzioni e capire quali possano rivelarsi utili in prospettiva olimpica. “Qui è tutto più faticoso, ma siamo venuti per vedere quali benefici può dare in vista dei Giochi“, aveva spiegato Ceccon, indicando proprio gli Europei come primo termometro del lavoro svolto.

A Parigi resta inoltre da definire il programma. Ceccon è iscritto a 50, 100 e 200 dorso, 50 e 100 farfalla, ma la decisione sulle gare da disputare arriverà soltanto dopo aver valutato le sensazioni del ritiro.

Gli Europei di nuoto di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD e RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

QUANDO GAREGGIA THOMAS CECCON AGLI EUROPEI 2026

Lunedì 10 agosto

9:30 batterie 50 farfalla maschili

18:30 semifinali 50 farfalla maschili

Martedì 11 agosto

9:30 batterie 200 dorso maschili

18:30 finale 50 farfalla maschili | semifinali 200 dorso maschili

Mercoledì 12 agosto

9:30 100 farfalla maschili

18:30 finale 200 dorso maschili | semifinali 100 farfalla maschili

Giovedì 13 agosto

9:30 50 dorso maschili

18:30 finale 100 farfalla maschili | semifinali 50 dorso maschili

Venerdì 14 agosto

18:30 finale 50 dorso maschili

Sabato 15 agosto

9:30 batterie 100 dorso maschili

18:30 semifinali 100 dorso maschili

Domenica 16 agosto

18:30 finale 100 dorso maschili

*Da aggiornare con orari precisi

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport