Quando gareggia Sara Curtis agli Europei di nuoto 2026: orari, gare a cui è iscritta, tv, streaming

Parigi è il prossimo passo. E Sara Curtis ci arriva con un carico di aspettative che, a diciannove anni, potrebbe pesare come un macigno. Su di lei, invece, sembra scivolare via. Perché la ragazza di Savigliano non è più soltanto il talento più interessante della velocità italiana: è diventata una delle realtà più brillanti del nuoto europeo.

Dal 10 al 16 agosto, ai Campionati Europei, sarà una delle azzurre più attese. E non soltanto per quello che promette. Soprattutto per quello che ha già fatto. Il salto è stato verticale. In appena un biennio Sara Curtis ha cambiato dimensione, fino a trasformare i record italiani in tappe intermedie di una crescita che sembra non avere ancora trovato il proprio limite. La svolta, però, non è arrivata soltanto dall’acqua.

Nell’agosto del 2025 Curtis ha scelto gli Stati Uniti, l’Università della Virginia, un ambiente costruito intorno alla velocità e alla competizione quotidiana. Lì ha trovato Todd DeSorbo, uno degli allenatori più apprezzati del panorama internazionale, e soprattutto un gruppo di atlete abituate a convivere con il vertice.

Allenarsi ogni giorno accanto a campionesse come Gretchen Walsh significa avere davanti agli occhi, continuamente, il livello a cui si vuole arrivare. Significa imparare che il talento può aprire una porta, ma non basta per rimanere dentro. Curtis lo ha capito in fretta.

La vasca, poi, ha cominciato a darle ragione. Ad aprile, agli Assoluti di Riccione, il primo squillo: 27″33 nei 50 dorso, record italiano e pass per l’Europeo. Ma era soltanto l’inizio. A giugno, al Settecolli di Roma, Curtis ha smesso definitivamente di bussare alla porta del grande nuoto internazionale. L’ha spalancata.

Nei 50 dorso ha nuotato in 27″07, cancellando il precedente limite e conquistando il record europeo. Poi ha fatto qualcosa che, fino a quel momento, nessuna italiana era riuscita a fare in vasca lunga: nei 100 stile libero è scesa sotto i 53 secondi (52″69).

Poco dopo, ancora lei: 24″09 nei 50 stile libero, nuovo record italiano. Una collezione di primati costruita nel giro di poche settimane, come se il cronometro fosse diventato improvvisamente troppo stretto per contenere la sua crescita.

Ora c’è Parigi. E il punto non è più chiedersi se Sara Curtis sia pronta per il grande salto. Il punto è capire quanto in alto possa arrivare. Adesso le tocca misurarsi con l’Europa. Da favorita, questa volta.

Gli Europei di nuoto di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD e RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

QUANDO GAREGGIA SARA CURTIS AGLI EUROPEI 2026

Lunedì 10 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

100m stile libero donne

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

100m stile libero donne, semifinale (ore 18:37)

Martedì 11 agosto

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

100m stile libero donne, finale (ore 18:42)

Venerdì 14 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

50m stile libero donne

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

50m stile libero donne, semifinale (ore 19:20)

Sabato 15 agosto

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

50m stile libero donne, finale (ore 18:37)

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport