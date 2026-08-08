Quando gareggia Nadia Battocletti agli Europei di atletica 2026: orari, programma, tv, streaming

Nadia Battocletti si presenta a Birmingham per i Campionati Europei di atletica 2026 con l’obiettivo di bissare la meravigliosa doppietta firmata nella passata edizione a Roma 2024 tra 5000 e 10.000 metri. Due anni fa la fuoriclasse trentina si consacrò diventando la nuova regina del mezzofondo continentale per poi lanciare la sfida anche alle africane centrando una medaglia olimpica e due podi mondiali all’aperto.

Nonostante un avvicinamento più complicato del previsto a causa di un virus che l’ha condizionata per una ventina di giorni in fase di preparazione, l’azzurra resta in pole position per la vittoria in entrambe le distanze sulla pista dell’Alexander Stadium potendo contare su una progressione finale devastante nell’ultimo giro a cospetto di avversarie forti ma sulla carta non in grado di staccarla sul ritmo.

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Nadia Battocletti agli Europei di atletica 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky Sport; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1/2 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA NADIA BATTOCLETTI AGLI EUROPEI 2026

Martedì 11 agosto

Ore 20.25 5000 metri donne – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport

Venerdì 14 agosto

Ore 20.45 10.000 metri donne – Diretta tv su RaiSportHD (fino alle 21.00), Rai 2 (dalle 21.00) e Sky Sport.

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI AGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (10.000 metri dalle 21.00) e RaiSportHD (5000 metri, 10.000 metri fino alle 21.00); Sky Sport (canali esatti ancora da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1/2 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.