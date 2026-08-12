Quando gareggia Larissa Iapichino agli Europei di atletica 2026: orari qualificazioni e finale, tv, streaming

Occorrerà attendere ancora qualche giorno per vedere all’opera Larissa Iapichino agli Europei senior 2026 di atletica leggera: a Birmingham, in Gran Bretagna, l’azzurra prenderà parte alla gara del salto in lungo femminile, alla quale sono iscritte trenta atlete.

Le qualificazioni si disputeranno sabato 15 agosto alle ore 12.50 italiane e le migliori dodici avranno accesso alla finale che assegnerà il titolo continentale e le medaglie, che andrà in scena domenica 16 agosto alle ore 21.05 italiane.

La diretta tv delle qualificazioni e della finale del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino sarà assicurata su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2026

Sabato 15 agosto

12.50 Qualificazioni salto in lungo femminile (con Larissa Iapichino) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Domenica 16 agosto

21.05 Finale salto in lungo femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.