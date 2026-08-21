Quando gareggia Gianmarco Tamberi, Diamond League Silesia 2026: orario, tv, programma, streaming

Gianmarco Tamberi si prepara a tornare in pedana a pochi giorni da una delle imprese più sorprendenti della sua carriera. Il campione azzurro sarà infatti tra i protagonisti della tappa di Diamond League a Chorzow (Polonia), dove arriverà da fresco campione d’Europa dopo la straordinaria prestazione firmata ai Campionati Europei di Birmingham 2026.

A rendere ancora più significativo il successo continentale è il modo in cui è maturato. Tamberi ha conquistato il suo quarto titolo europeo superando quota 2,32 metri, una misura che assume un peso particolare alla luce delle difficoltà affrontate nelle ultime due stagioni, durante le quali il saltatore marchigiano non era mai riuscito a oltrepassare i 2,23 metri. Un ritorno ai massimi livelli, dunque, arrivato nel momento più importante e capace di restituire all’atletica italiana uno dei suoi protagonisti più iconici.

Ora, però, il calendario non concede pause. Gimbo è regolarmente iscritto al Kamila Skolimowska Memorial, appuntamento della Diamond League in programma in Polonia, ma la sua partecipazione effettiva sarà definita soltanto dopo le ultime valutazioni dello staff tecnico sulle condizioni fisiche dell’atleta. Dopo le fatiche del campionato europeo, la gestione delle energie e il recupero muscolare rappresenteranno inevitabilmente un fattore decisivo.

Il salto in alto maschile è previsto nella giornata inaugurale del meeting, sabato 22 agosto, con inizio alle 14:40. Una pedana che promette spettacolo anche per la qualità degli avversari attesi. Tamberi ritroverà infatti Mutaz Essa Barshim, amico e storico rivale con cui ha condiviso lo storico oro olimpico di Tokyo. Al via ci saranno inoltre l’ucraino Oleh Doroščuk, fresco medaglia d’argento europeo alle spalle dell’azzurro, e il sudcoreano Woo Sanghyeok, altro nome di assoluto rilievo del panorama internazionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di salto in alto di Diamond League a Chorzow con Gianmarco Tamberi. L’evento nel caso specifico non sarà trasmesso in diretta tv e streaming; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIANMARCO TAMBERI DIAMOND LEAGUE

Sabato 22 agosto

Ore 14:40 salto in alto a Chorzow

PROGRAMMA GIANMARCO TAMBERI CHORZOW: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport.