Quando gareggia Gianmarco Tamberi ai Giochi del Mediterraneo: orario, tv, programma, streaming

C’è anche Gianmarco Tamberi nella lista dei grandi campioni italiani che dovrebbero prendere parte agli imminenti Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il fuoriclasse marchigiano, reduce dalla conquista del quarto titolo europeo outdoor, sarà inevitabilmente l’uomo da battere sulla pedana dello stadio ‘Giuseppe Valente’ nella rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Gimbo, pronto a tornare in gara tra un paio di giorni nella tappa di Diamond League in Silesia, è atteso in Puglia nella serata di martedì 1° settembre per il concorso maschile di salto in alto che metterà in palio le medaglie. Il fuoriclasse marchigiano ha vinto tutto in carriera, dalle Olimpiadi ai Mondiali passando per la Coppa Europa e gli European Games, ma nella sua incredibile bacheca manca all’appello proprio un alloro ai Giochi del Mediterraneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara maschile di salto in alto con Gianmarco Tamberi ai Giochi del Mediterraneo 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Rai Play e Italia Team TV; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA GIANMARCO TAMBERI AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Martedì 1° settembre

Ore 18.55 Salto in alto maschile, con Gianmarco Tamberi – Diretta tv sulla Rai

PROGRAMMA GIANMARCO TAMBERI GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play e Italia Team TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.