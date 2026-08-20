Quando gareggia Benedetta Pilato ai Giochi del Mediterraneo: orari, tv, gare a cui è iscritta, streaming

Benedetta Pilato è indubbiamente una delle stelle più luminose dell’intera delegazione azzurra che prenderà parte agli imminenti Giochi del Mediterraneo 2026. Da padrona di casa, la ventunenne tarantina guiderà la selezione italiana impegnata da sabato 22 a martedì 25 agosto nelle gare in vasca che si terranno nella piscina del nuovo Stadio del Nuoto ‘Torre d’Ayala’.

Le iscrizioni alle singole specialità dei vari atleti non sono ancora state annunciate, ma Pilato si cimenterà quasi sicuramente nei 50 e nei 100 rana, due distanze che l’hanno vista salire sul podio in occasione dei recenti Campionati Europei di Parigi. “Benny” sarà la donna da battere in entrambe le competizioni e potrà andare a caccia anche di prestazioni cronometriche importanti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Benedetta Pilato ai Giochi del Mediterraneo 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Rai Play e Italia Team TV; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA BENEDETTA PILATO AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Sabato 22 agosto

Dalle ore 9.00 Batterie 100 rana – Diretta tv sulla Rai

Dalle ore 18.00 Finale 100 rana – Diretta tv sulla Rai

Lunedì 24 agosto

Dalle ore 9.00 Batterie 50 rana – Diretta tv sulla Rai

Dalle ore 18.00 Finale 50 rana – Diretta tv sulla Rai

PROGRAMMA BENEDETTA PILATO GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play e Italia Team TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.