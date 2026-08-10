Quando gareggia Benedetta Pilato agli Europei: orari 50 e 100 rana, date, tv, streaming

Benedetta Pilato arriva agli Europei di nuoto di Parigi con un obiettivo chiaro: essere protagonista. Dal 10 al 16 agosto, la nuotatrice pugliese sarà al via dei 50 e dei 100 metri rana, due gare nelle quali può legittimamente ambire a un posto sul podio e, perché no, alla medaglia d’oro continentale.

A sostenerne le ambizioni sono soprattutto i riscontri arrivati nel corso della stagione. Nei 100 rana, Pilato ha nuotato in 1’05″80, tempo che la colloca al sesto posto nelle graduatorie mondiali stagionali e al secondo tra le atlete europee. Numeri che la inseriscono a pieno titolo tra le candidate più accreditate per il titolo.

Buone indicazioni sono arrivate anche dalla distanza più breve. Nell’ultimo test disputato a Roma, l’azzurra ha fermato il cronometro a 30″17 nei 50 rana, confermando una condizione in crescita proprio nel momento decisivo della preparazione.

Il 2026 ha restituito a Pilato soprattutto continuità. La ventunenne tarantina ha raccolto risultati significativi sul piano internazionale, trovando anche la doppietta nei 50 e nei 100 rana al Lisbon International. Un risultato che ha ulteriormente alimentato le aspettative in vista dell’appuntamento parigino.

Gli Europei, tuttavia, rappresentano per Pilato qualcosa di più di una semplice occasione agonistica. Alle spalle c’è un percorso di rilancio che ha preso forma dopo una fase complessa della sua carriera. La sospensione federale di 90 giorni, scontata nell’autunno 2025 in seguito a un episodio extrasportivo avvenuto a Singapore, aveva inevitabilmente interrotto il suo percorso.

La ripartenza è passata anche dal trasferimento a Roma e dall’ingresso in un nuovo progetto tecnico. Un cambiamento che ha contribuito a restituire alla nuotatrice equilibrio, motivazioni e continuità. Ora il banco di prova è Parigi: Pilato ci arriva con tempi, risultati e fiducia dalla sua parte. E con la possibilità concreta di trasformare una stagione di rilancio in un nuovo capitolo della sua carriera.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD e RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

QUANDO GAREGGIA BENEDETTA PILATO AGLI EUROPEI 2026

Martedì 11 agosto

10.12 100 rana, batterie – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

18.54 100 rana, semifinali – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

Mercoledì 12 agosto

18.58 100 rana, finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

Sabato 15 agosto

10.24 50 rana, batterie – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

19.01 50 rana, semifinali – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

Domenica 16 agosto

18.35 50 rana, finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport