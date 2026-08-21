Quando Andy Diaz oggi in tv, Diamond League Losanna 2026: orario esatto, avversari, streaming

Sei giorni dopo il trionfo nella finale europea di Birmingham con 18.15, Andy Diaz torna a gareggiare quest’oggi a Losanna in occasione della dodicesima tappa stagionale di Diamond League. Il fenomeno italo-cubano sarà l’uomo da battere nella gara di salto triplo valevole per il meeting Athletissima, che si terrà sulla pedana dello Stade Olympique de la Pontaise.

Il campione iridato indoor in carica, detentore della miglior prestazione globale dell’anno, vuole confermarsi sopra i 18 metri per la seconda competizione consecutiva e proverà un nuovo assalto allo storico record del mondo di Jonathan Edwards (18.29). Diaz verrà sfidato in terra elvetica dagli altri triplisti più forti in circolazione nel 2026: il grande rivale portoghese Pedro Pichardo, l’altro azzurro Andrea Dallavalle (argento a Tokyo 2025, terzo a Birmingham), il giamaicano Jordan Scott, l’algerino Yasser Triki, lo statunitense Russell Robinson ed il cubano Lazaro Martinez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara di salto triplo con Andy Diaz nel meeting di Losanna. L’evento verrà trasmesso dalle ore 20.00 in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO ANDY DIAZ DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2026

Venerdì 21 agosto

Ore 19.10 Salto triplo, con Andy Diaz – Dalle 20.00 in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max

PROGRAMMA ANDY DIAZ DIAMOND LEAGUE LOSANNA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Max, dalle ore 20.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.