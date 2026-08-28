Qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica del girone dell’Italia ed i punti portati dalla prima fase

Andiamo a dare l’usuale sguardo alla classifica dell’Italia per quel che riguarda le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027. Con una novità: stavolta il girone azzurro è quello J, che ora mette insieme sei selezioni, tre provenienti dal vecchio girone C e tre dal vecchio girone D. Il conto è molto semplice: tutti i risultati della prima fase entrano nella seconda, senza scarti.

La Turchia si trova al primo posto, da imbattuta, con 6 vittorie e 0 sconfitte, a quota 12 secondo le norme FIBA che prevedono due punti per la vittoria e uno per la sconfitta. L’Italia si pone al secondo posto con 11 (5-1), la Serbia al terzo con 10 (4-2), Lituania e Islanda al quarto con 9 (3-3), Bosnia-Erzegovina al sesto con 8 (2-4).

Questo significa, in termini molto semplici, che la squadra azzurra ha maturato due tipi di vantaggi. Il primo: essersi messa in una posizione molto favorevole per la qualificazione all’interno di una situazione di difficoltà non normale per una qualificazione iridata. Il secondo: avere già all’attivo gli scontri diretti favorevoli con la Lituania e la differenza canestri ugualmente favorevole con l’Islanda.

In pratica, anche se gli azzurri dovessero essere raggiunti da una di queste due formazioni, avrebbero ancora un tipo di tesoretto favorevole. E, in sostanza, a oggi è come se avessero tre vittorie di vantaggio, ancor più sui lituani (visto il 2-0) che sugli islandesi. Ma questo girone va affrontato senza sedersi, perché era difficile immaginarsi situazioni più complesse.