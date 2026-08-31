Basket
Qualificazione Mondiali basket, la nuova classifica dell’Italia. Vantaggio sempre più risicato sulla Lituania
La battuta d’arresto contro la Serbia complica i piani dell’Italia nella rincorsa ai Mondiali 2027 di basket: nel Girone J delle qualificazioni, infatti, la Turchia resta a punteggio pieno e scappa via, mentre gli azzurri vengono staccati proprio dalla Serbia di Jokic.
L’Italia per fortuna portandosi dietro i risultati della prima fase non solo mantiene una vittorie di margine sulla Lituania e due sull’Islanda, ma vanta anche gli scontri diretti favorevoli con i lituani ed è in vantaggio nella differenza canestri con gli islandesi.
La Turchia, infatti, vola con 8 affermazioni in altrettanti incontri, davanti alla Serbia, seconda con 6 vittorie, ed all’Italia, terza con 5 successi. Alle spalle degli azzurri c’è la Lituania, con conto pari tra vittorie e sconfitte, in coda Bosnia Erzegovina ed Islanda con tre successi.
CLASSIFICA
Turchia 16
Serbia 14
Italia 13
Lituania 12
Bosnia Erzegovina 11
Islanda 11