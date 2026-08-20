Quale sarà il sestetto titolare dell’Italia agli Europei? Antropova subito titolare di banda? Gli scenari contro la Croazia

Giornata di vigilia per l’Italia, che venerdì 21 agosto (ore 16.00) farà il proprio esordio agli Europei 2026 di volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Göteborg (Svezia) per affrontare la Croazia, partendo con tutti i favori del pronostico per incominciare nel miglior modo possibile la fase a gironi, che successivamente prevede i confronti con il Montenegro, la Francia, la Slovacchia e le padrone di casa. La rassegna continentale mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, motivo che aumenta l’importante dell’evento agonistico più rilevante di questa annata agonistica.

Le Campionesse del Mondo punteranno a unificare la corona dopo aver conquistato la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024 ed essersi imposte nell’ultima rassegna iridata, con la consapevolezza che dovranno fare i conti con la quotatissima Turchia di coach Daniele Santarelli (fresca vincitrice della Nations League), senza dimenticare la sempre blasonata Serbia, la rognosa Polonia e altre potenziali outsider. C’è grande curiosità attorno a quale sarà il sestetto titolare che verrà schierato dal CT Julio Velasco, perché il fatto di avere spostato nuovamente Ekaterina Antropova nel reparto schiacciatrici ha rimescolato le carte in tavola.

Partiamo dalle certezze: Alessia Orro sarà la palleggiatrice, Paola Egonu tornerà a essere l’opposto titolare dopo essere stata limitata all’impiego con il doppio cambio nella Final Eight di Nations League, la capitana Anna Danesi sarà affiancata da Sarah Fahr al centro, Eleonora Fersino sarà il libero di riferimento. Situazione da delineare per quanto riguarda il reparto di banda: Ekaterina Antropova sarà subito titolare nel ruolo sposato nelle prime battute di Nations League e poi abbandonato? Quello è lo schema tattico pensato per rimescolare le carte in tavola: la presenza contemporanea in campo di Antropova ed Egonu aumenterebbe l’esplosività offensiva.

Nel caso di Antropova titolare fin da subito con la Croazia, bisognerà scegliere la schiacciatrice da affiancarle: sarà una tra Myriam Sylla e Stella Nervini, con un compito più vasto in fase difensiva insieme a Fersino. Sarebbe importante testare questa soluzione contro un avversario morbido, in modo da iniziare a carburare in vista dei match più importanti. Se, invece, si decidesse di non impegnare Antropova all’esordio, i due martelli titolari saranno Sylla Nervini, con Gaia Giovannini a disposizione.

PROBABILE SESTETTO ITALIA EUROPEI VOLLEY

Orro-Egonu, Antropova/Sylla/Nervini, Danesi-Fahr, Fersino.