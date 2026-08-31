Puppo: “Non vedo Alcaraz tra i primi 3 favoriti agli US Open”

Siamo giunti al momento di alzare ufficialmente il sipario sugli US Open 2026. Il torneo del Grande Slam newyorkese, che non vedrà la presenza di Jannik Sinner, riabbraccerà, invece, Carlos Alcaraz, che tornerà in azione dopo oltre 4 mesi di stop. Oltre a questo, ci sarà da valutare il percorso degli italiani nel tabellone dell’ultimo Major della stagione nei due tabelloni. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, conduttore della trasmissione, ha iniziato dal torneo di doppio misto che si è già disputato tra spunti e polemiche: “Ho guardato la prima delle due giornate e l’effetto che mi veniva era ‘perchè devo guardare buoni giocatori scendere in campo a livelli inferiori alle loro possibilità?’. Ad ogni modo gli ascolti sono cresciuti nettamente ed è un format ormai di successo. Il pubblico ha gradito anche se non si trattava di una platea troppo tecnica”.

Tra chi ha preso parte al torneo c’è stata anche la coppia composta da Alcaraz e Serena Williams. Lo spagnolo, come detto, sbarca a Flushing Meadows in condizioni particolari: “Alcaraz nel doppio misto l’ho visto molto controllato soprattutto al servizio. Rispetto ai favoriti non lo considero nei primi 3 prima del via del torneo. Se poi al secondo turno, contro Brooksby, lo supera in un certo modo, mi darà modo di rivedermi”.

Dario Puppo analizza poi le altre zone del tabellone newyorkese: “Shelton ha un brutto tabellone. Esordio con Griekspoor, poi Hurkacz, sempre in direzione di Fils. Entrambi nel caso sarebbero forse i favoriti. Dall’altra parte, invece, Jodar ha avuto un ottimo sorteggio e avrà un percorso non impossibile fino ai quarti di finale. L’unica insidia è Dimitrov al terzo turno. Una variabile? Il clima. Si parla di temperature non eccezionali ma un grado di umidità elevato. Come sempre rimane una delle variabili più importanti di Flushing Meadows”.

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