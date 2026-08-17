Puppo individua una possibile mina vagante per gli US Open: “Sicuramente Sinner non sarà al 100%”

Ben Shelton ha messo le mani sul Masters 1000 di Montreal (Canada) e ha completato il bis dopo il titolo conquistato un anno fa a Toronto. Per il nativo di Atlanta si tratta del quarto titolo stagionale dopo aver superato in finale il connazionale Nakashima con il punteggio di 6-3 7-6. Di questo e molto altro, specialmente in direzione US Open, si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, giornalista di Eurosport, ha toccato alcuni argomenti importanti: ““L’americano ha vinto con merito e sta proseguendo in un ottimo momento di fiducia. Ora però arrivano Cincinnati e US Open. Andrà nell’Ohio? Per New York le incognite sono numerose. Non sappiamo niente di Sinner o Alcaraz, sicuramente non saranno al 100% e verificheremo le loro condizioni. Sinner? Non sappiamo nemmeno cos’abbia. Non è un problema, forse è solo un fastidio, quindi vedremo in che condizioni sbarcherà a Flushing Meadows”.



Puppo prosegue: “Djokovic che spesso ha litigato con il Major newyorkese potrebbe avere una speranza. Vedremo anche come sarà il meteo dato che anche a Cincinnati potrebbe piovere parecchio. Shelton se non fa il matto a Cincinnati e eviterà match logoranti potrebbe inserirsi nei discorsi. Per ora è stato debordante sul cemento di casa. Non dimentichiamoci di Zverev che ha disputato una buona stagione ma occhio a Shelton e lo metto in prima o seconda fila. Jodar? Penso che abbia ancora limiti tattici e fisici anche perchè sta giocando tantissimo”.

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